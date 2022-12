Roma, de Mourinho, derrotada em Albufeira

O Cádiz, penúltimo classificado da liga espanhola de futebol, bateu, por 3-0, a Roma, de José Mourinho, no primeiro de três jogos particulares a realizar pelos italianos durante um estágio em Albufeira, no Algarve.

Os golos de Rúben Alcaraz (23), Théo Bongonda (68) e Negredo (90+3) derrotaram o conjunto orientado pelo técnico português, que, questionado pela imprensa como possibilidade para suceder a Fernando Santos no comando técnico da seleção portuguesa, manteve-se em silêncio sobre o assunto.

Com Svilar e Matic, ex-jogadores do Benfica, no onze, o sétimo classificado da liga italiana teve uma má entrada na partida, deixando o Cádiz, que ocupa o 19.º e penúltimo lugar da liga espanhola, assumir o domínio.

Aos 14 minutos, um erro de Svilar na marcação de um pontapé de baliza, oferecendo a bola a um adversário, esteve na origem da primeira grande ocasião, desperdiçada por Lucas Pérez, mas os espanhóis abriram mesmo o ativo pouco depois, pelo médio Rúben Alcaraz (23).

O Cádiz esteve perto do 2-0, aos 29 minutos, num remate ao poste de Lucas Pérez, e aos 38 ficou em superioridade numérica, após a expulsão de Matias Viña, que viu o cartão vermelho por entrada dura sobre Iván Alejo.

Para a segunda parte, José Mourinho fez sete alterações e um dos suplentes acabados de entrar, Volpato, protagonizou o primeiro lance perigoso, obrigando o guardião David Gil a excelente defesa (54).

Com as duas equipas a jogarem em ritmo muito lento, os espanhóis também operaram várias mudanças e aumentaram a diferença com mais dois golos, pelo extremo belga Théo Bongonda (68) e pelo avançado espanhol (90+3).

No estágio de uma semana no Algarve, aproveitando a pausa competitiva gerada pelo Mundial 2022, a Roma joga ainda com o Casa Pia, da Liga Bwin, na segunda-feira, e com o Waalwijk, 10.º classificado na liga holandesa, na quinta-feira, ambos integrados na Albufeira Winter Cup.