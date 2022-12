Mundial de Clubes passará a ter 32 equipas e a jogar-se a cada quatro anos

O Campeonato do Mundo de Clubes passará a realizar-se com 32 equipas, segundo anunciou Gianni Infantino, presidente da FIFA, em conferência de imprensa.

"O novo Mundial de Clubes arranca em 2025 e terá 32 equipas, será como um Mundial de seleções. Deverá ser jogado durante o verão e a cada quatro anos. Vai ser um pouco mais longo do que o modelo atual, mas os detalhes serão anunciados em breve", disse o dirigente.

O atual modelo da prova envolvia sete equipas: o campeão da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa, Ásia, África, América do Norte e Oceânia, para além do campeão nacional do país organizador.

Marrocos foi anunciado como o país organizador do Mundial de Clubes deste ano, que ainda se realizará no atual formato. Real Madrid, Flamengo, Ah-Ahly, Seattle Sounders, Auckland City, Wydad AC e mais uma equipa por decidir vão disputar a prova.

A FIFA anunciou ainda a criação de duas competições para o futebol feminino: o Campeonato do Mundo de Clubes de futebol e um Campeonato do Mundo de futsal.