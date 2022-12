Morreu o treinador Sinisa Mihajlovic

Morreu, esta sexta-feira, o treinador Sinisa Mihajlovic, vítimia de leucemia, aos 53 anos de idade. A notícia foi confirmada por um comunicado da família do treinador sérvio.

"Comunicamos tristemente a morte injusta e prematura do marido, pai, filho e irmão exemplar. Um homem único, um profissional extraordinário, disponível e bom para todos. Lutou corajosamente contra uma doença horrível. Agradecemos aos médicos e enfermeiras que o acompanharam ao longo dos anos, com amor e respeito", pode ler-se.Mihajlovic

Mihajlovic chegou a ser anunciado como treinador do Sporting, no verão de 2018, mas foi despedido assim que Bruno de Carvalho foi destituído como presidente. Esteve apenas nove dias no cargo e não chegou a orientar qualquer jogo pelo Sporting.

Fez parte da geração de ouro que venceu a Liga dos Campeões com o Estrela Vermelha, em 1991. Para além de ter sido jogador de destaque em Itália, com passagens pela Roma, Sampdoria, Lazio e Inter de Milão, fez grande parte da carreira de treinador também na Serie A.

Orientou a Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino e Bolonha, clube que orientava desde 2018, quando deixou o Sporting, e que foi obrigado a deixar devido à doença. Foi ainda selecionador sérvio

Mihajlovic anunciou publicamente que foi diagnosticado com leucemia em julho de 2019. Continuou como treinador do Bolonha, apesar de alguns períodos em que esteve fora do banco de suplentes para realizar tratamento.