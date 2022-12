Hugo sobre Mihajlovic. “Grande professor para mim”

O ex-defesa central Hugo partilhou o balneário com Sinisa Mihajlovic na Sampdória, em 1997/98. “Grande professor para mim, as memórias são claramente boas”.

Hugo, antigo jogador de Sporting e Sp. Braga, entre outros, recorda o defesa sérvio, falecido esta sexta-feira depois de uma luta de três anos contra uma leucemia.

“As memórias são claramente boas, grande professor para mim, um grande profissional, com uma dedicação tremenda, com um pé esquerdo fabuloso. Foi algo de muito bom para mim, tão jovem, ter partilhado o balneário com ele”, referiu.

Em declarações a Bola Branca, Hugo acrescenta: “É claramente uma perda para o futebol. O Sinisa [Mihajlovic] era uma pessoa apaixonada por futebol, sempre o foi. Foi-o enquanto jogador, era-o enquanto treinador e com certeza que o Calcio chora com a sua partida”.

Treinador sérvio faleceu aos 53 anos de idade, vítima de leucemia. Mihajlovic chegou a ter contrato com o Sporting, mas deixou o clube antes do arranque da época.