"Fiquei mais desiludido com a seleção portuguesa do que com o rendimento de Ronaldo"

Gary Neville, antigo internacional inglês, gostaria de continuar a ver Cristiano Ronaldo na Premier League, mas assume que o avançado tem de ser titular na sua próxima equipa.

O atual comentador desportivo acredita que o desempenho da seleção portuguesa desiludiu mais do que o rendimento de Ronaldo.

"A partir do momento em que deixas o Ronaldo no banco, torna-se numa história à escala global. Fiquei triste por ele no fim do jogo, a sair em lágrimas. Nunca é bom de se ver. Não diria que ele ficou aquém das expectativas, é incrível fazer o que ele faz aos 37 anos de idade, mas fica-se sempre triste pela forma como acabou", disse, no podcast da "Sky Sports".

Neville foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo durante várias épocas do Manchester United e um dos mais criticados pelo jogador português na sua entrevista que levou àrescisão de contrato com o Manchester United. Neville não culpa Ronaldo pela eliminação portuguesa.

"Fiquei mais desiludido com Portugal como equipa do que com o rendimento de Ronaldo. Jogaram muito mal na última meia hora contra Marrocos. Teve mais a ver com o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes do que com o Ronaldo. Estavam muito recuados, era impossível passar a bola", analisa.

Titularidade à vista, seja onde for

Neville não arrisca o futuro clube de Ronaldo, mas garante que, seja onde for, o português tem de jogar de início.

"Ele quer e precisa de jogar. Caso contrário, não vai ficar feliz e não vai aceitar. O clube que o contratar sabe disso. A pressão de o ter no banco é enorme, ele é tão grande entre os adeptos, um dos melhores de sempre. Tê-lo no banco é um íman para problemas em qualquer equipa que seja", analisa.

A lenda do Manchester United gostaria "que Ronaldo ficasse na Premier League num clube que o coloque a jogar e que possamos vê-lo todas as semanas".