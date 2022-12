David Luiz renova contrato com o Flamengo

O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o defesa David Luiz por mais uma temporada.

O central brasileiro, de 35 anos, fica no Rio de Janeiro até ao fim de 2023, quando acabar a época no Brasil.

David Luiz cumpre a sua terceira época no Flamengo. Chegou no verão de 2021, depois de terminar contrato com o Arsenal.

O internacional brasileiro conta com uma passagem por Portugal. Jogou quatro épocas no Benfica, entre 2007 e 2011, antes de se transferir para o Chelsea. Jogou ainda no Paris Saint-Germain.

É um dos veteranos do plantel do Flamengo, que na próxima época será treinado pelo português Vítor Pereira.