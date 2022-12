O avançado Darwin marcou dois dos quatro golos do Liverpool ao Milan, em jogo particular disputado no Dubai.

O internacional uruguaio, ex-Benfica, entrou aos 59 minutos e marcou aos 82 e 88 minutos.

Os outros golos dos reds foram apontados por Salah e Thiago Alcantara.

Já pela equipa italiana descontou Saelemaekers.