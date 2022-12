Busquets retira-se da seleção espanhola

Sergio Busquets anunciou, nas redes sociais, a sua retirada da seleção nacional espanhola. O médio de 34 anos do Barcelona encerra capítulo após presença no Mundial do Qatar.

"Quase 15 anos depois e 143 internacionalizações, chegou o momento de despedir-me da seleção. Quero agradecer a todos, desde Vicente del Bosque, me deu a oportunidade de começar, até ao Luis Enrique, que me permitiu desfrutar até ao último segundo. Agradeço ainda ao Lopetegui, Fernando Hierro e Robert Moreno e às suas equipas técnicas", disse.

O médio venceu um Mundial, em 2010, e um Europeu, em 2012, e fez parte da geração dourada de Espanha. No total, marcou presença em quatro Mundiais e três Campeonatos da Europa.

"Foi uma honra representar o meu país e ser campeão mundial e europeu, ser capitão e disputar tantos jogos. Com maior ou menor sucesso, dei sempre o meu máximo", concluir.

Busquets deixa a seleção como o terceiro jogador com mais internacionalizações. Sergio Ramos é o recordista, com 180 jogos disputados, seguido de Iker Casillas, com 167. O médio fez toda a carreira no Barcelona, onde tem contrato apenas até ao final da temporada.