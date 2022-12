Endrick do Palmeiras para o Real Madrid "no maior negócio do futebol brasileiro"

Está confirmada a transferência de Endrick, grande promessa do futebol brasileiro, do Palmeiras para o Real Madrid. O avançado, de 16 anos, continuará no Palmeiras até julho de 2024, altura em que, com 18 anos, já poderá jogar pelos espanhóis.

Os clubes não divulgaram os valores do negócio, mas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, diz que foi "a maior negociação do futebol brasileiro". "A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas desportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das negociações", afirma sem confirmar se a transferência ficou fechada por 70 milhões de euros, valor que a imprensa avança.

Estreado por Abel Ferreira esta temporada, Endrick marcou três golos, nos sete jogos que realizou pelos campeões brasileiros. "Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei dedicando-me como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais golos, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores", diz o jogador.



Por ser menor de idade, Endrick não pode transferir-se imediatamente para o Real Madrid. O jogador completa 18 anos no dia 21 de julho de 2024, data a partir da qual poderá juntar-se, em definitivo, aos espanhóis.