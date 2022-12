Cafu prefere treinador brasileiro no escrete

Se fosse Cafu a escolher, o novo selecionador brasileiro não seria estrangeiro. O antigo internacional pelo Brasil sugere dois nomes: Rogério Ceni e Fernando Diniz.

"Eu daria [o lugar] para um jovem brasileiro que pudesse mostrar o seu trabalho e o seu talento na seleção brasileiro. Rogério Ceni e Fernando Diniz são dois bons nomes", diz Cafu, em declarações aos jornalistas, em Doha, no Qatar.

Ceni, de 49 anos, antigo companheiro de Cafu na seleção, é o atual treinador do São Paulo; Fernando Diniz (48 anos) é o treinador do Fluminense.

Abel Ferreira está no lote de potenciais sucessores de Tite. O treinador português, campeão pelo Palmeiras, poderia tornar-se o primeiro estrangeiro a orientar a seleção do Brasil.

Tite deixou o escrete, após a campanha fracassada no Mundial 2022, em que o Brasil foi eliminado pela Croácia nos quartos de final. Os sul-americanos estavam em vantagem, já no prolongamento, mas os croatas empataram perto do final.

"Foi uma pena porque tinha jogadores jovens, jogadores bons, ao mesmo tempo atletas experientes. Uma simples falta de atenção fez com que o Brasil saísse do Campeonato do Mundo", comenta Cafu.