Cristiano Ronaldo treina nas instalações do Real Madrid

Cristiano Ronaldo está a treinar nas instalações do Real Madrid.

De acordo com o portal "Relevo" e o jornal "Marca", o internacional português, de 37 anos, pediu autorização ao Real Madrid, que representou durante nove anos, para treinar sozinho em Valdebebas, de forma a não perder a forma física enquanto procura novo clube. Isto depois de Portugal ter sido eliminado nos quartos de final do Mundial 2022.

Terá sido o próprio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, a aceitar o pedido de Ronaldo. O avançado dispôs, assim, de um campo diferente daquele em que treina a equipa principal masculina dos madrilenos.

A acompanhar Ronaldo, esteve Cristianinho, o filho mais velho.

Surpreendidos ficaram os jovens da formação do Real Madrid, que ao saberem que o português estava lá a treinar quiseram aproximar-se para tirar fotografias. Segundo o "Relevo", Cristiano Ronaldo não teve contacto com os seus antigos companheiros da primeira equipa.

Real Madrid não é destino. Arábia em carteira



Ronaldo rescindiu contrato com o Manchester United dias antes da estreia no Mundial 2022, depois de uma entrevista em que disse sentir-se "traído" pelo clube. Agora, treina sozinho para não perder a forma.



O regresso ao Real Madrid não está em cima da mesa, esclarece a imprensa espanhola. O Al Nassr, da Arábia Saudita, tem sido apontado como mais provável destino de Cristiano Ronaldo, num contrato de dois anos e meio, com salário de 200 milhões de euros por época.

O Al Nassr é o atual segundo classificado do campeonato saudita. A equipa é treinada pelo francês Rudi Garcia e conta no plantel com jogadores como Anderson Talisca, ex-Benfica, Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, e David Ospina, que passou por Arsenal e Nápoles.