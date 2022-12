Oficial. Vítor Pereira é o novo treinador do Flamengo

Vítor Pereira é o novo treinador do Flamengo, oficializou o clube brasileiro esta terça-feira.

No Twitter, o Flamengo informa que tem acordo com o técnico português, de 54 anos, para comandar a equipa profissional em 2023. Sucede ao brasileiro Dorival Júnior e herda uma equipa que terminou o Brasileirão em quinto, mas conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Vítor Pereira estava sem clube, depois de ter deixado, em meados de novembro, o Corinthians, que orientava desde fevereiro de 2022. Na altura, não renovou contrato invocando problemas de saúde da sogra.

Na primeira aventura no Brasil, o português ficou no quarto lugar do Brasileirão, foi eliminado nos quartos de final da Libertadores e perdeu a final da Taça do Brasil para o Flamengo, que agora vai orientar.

Depois de Jesus e Sousa, chega Pereira

Vítor Pereira é o quinto português a treinar o Flamengo, depois de Ernesto Santos e Cândido de Oliveira, ainda no século 20, e, nos últimos anos, Jorge Jesus (2019 a 2020) e Paulo Sousa (2022).

Jorge Jesus teve grande sucesso pelo clube de regatas: conquistou Brasileirão, Supertaça do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Supertaça Sul-Americana, e ainda foi à final do Mundial de Clubes.

Em contraste, Paulo Sousa nunca teve apoio dos adeptos, colecionou maus resultados e saiu do Flamengo ao fim de quatro meses.

Em Portugal, Vítor Pereira orientou, como treinador principal, Sanjoanense, Sporting de Espinho, Santa Clara e FC Porto. Nos dragões, começou como adjunto de André Villas-Boas, para mais tarde ascender ao comando técnico da equipa. Foi bicampeão nacional, com uma só derrota em duas temporadas, e ainda venceu duas Supertaças.

Em 2013/14, rumou ao Ah-Ahli, da Arábia Saudita, antes de assinar pelo Olympiacos, com que venceu campeonato e Taça da Grécia. Passou, depois, por Fenerbahçe e TSV 1860 Munique, antes de treinar os chineses do Shanghai SIPG, novamente na sucessão a Villas-Boas. Conquistou o primeiro título de campeão para a equipa de Xangai (mais Supertaça), para mais tarde regressar, de forma breve, ao Fenerbahçe.