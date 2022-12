O internacional brasileiro Lucas Leiva, de 35 anos, vai suspender a carreira por tempo indeterminado.

Em causa uma alteração do ritmo cardíaco detetada nos exames de pré-época no Grêmio de Porto Alegre, no Brasil.

Lucas Leiva está de regresso ao Grêmio, onde iniciou a carreira em 2005, já depois de ter passado por Liverpool e Lázio.