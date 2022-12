António Oliveira assume comando técnico do Coritiba

António Oliveira assume o comando técnico do Coritiba, anuncia o clube brasileiro esta terça-feira.

O treinador português, de 40 anos, assinou contrato até ao final de 2023, sucede ao brasileiro Guto Ferreira.

Oliveira mantém-se no Brasil, depois de ter deixado o Cuiabá, com que garantiu a manutenção na última jornada do Brasileirão. O Coritiba terminou a temporada passada um lugar acima, em 15.º.

"Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de comandar uma das maiores equipas do futebol brasileiro. Agora é tempo de planejar, avaliar e trabalhar para podermos todos juntos cumprir os objetivos do Coritiba", afirma o técnico português, citado no site oficial do Coritiba.

Mais um projeto brasileiro para António Oliveira, depois de ter orientado, também, o Athletico Paranaense e de ter sido treinador adjunto e dos sub-23 do Santos. Também passou pela equipa B do Benfica em 2021/22.

Sobe para sete o número de treinadores portugueses na Série A do Brasileirão: Abel Ferreira, no campeão Palmeiras, Luís Castro, no Botafogo, Renato Paiva, recém-promovido no Bahia, Ivo Vieira, no Cuiabá, Pedro Caixinha, no Bragantino, e Vítor Pereira, no Corinthians.