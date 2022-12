Pelé melhora, mas ainda sem data prevista para alta

A sua filha Kely Nascimento, que mora nos Estados Unidos, postou hoje numa rede social várias fotos ao lado de Pelé no hospital, estando numa delas a segurar a mão do pai, com a mensagem "cheguei".

Pelé, de 82 anos, dera entrada no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo no dia 29 de setembro para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, detetado em setembro de 2021, e para tratar de uma infeção respiratória, "com antibióticos", explicou na altura a equipa médica.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar de perto a sua evolução.

A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, no quadril e nos joelhos, que reduziram sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas, embora se mantenha ativo nas redes sociais.