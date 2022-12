Luis Díaz lesiona-se e falha "oitavos" da Liga dos Campeões

Luis Díaz lesionou-se num jogo particular do Liverpool frente aos franceses do Lyon e deverá ficar afastado dos relvados até março, o que o levará a falhar os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O extremo internacional colombiano, ex-FC Porto, ressentiu-se da lesão que sofrera no início de outubro e deverá ser operado nos próximos dias.

"É uma grande deceção para ele e para nós. Ele não está bem, evidentemente. Sentiu algo durante um treino e decidimos logo que seríamos muito cautelosos. E agora foi como uma bofetada na cara", lamentou o treinador da equipa inglesa, Jurgen Klopp.

Luis Díaz deverá falhar, pelo menos, os dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid. O avançado, de 25 anos, que custou 45 milhões de euros ao Liverpool em janeiro deste ano, leva quatro golos e duas assistências em 12 jogos, esta temporada.



O Liverpool perdeu o particular com o Lyon, no Dubai, por 3-1.