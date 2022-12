CONMEBOL quer Mundial 2030. "Portugal e Espanha podem organizar em 2034"

O presidente da CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana de Futebol, acredita que o Mundial 2030 deve ser organizado pela Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile para celebrar o centenário da competição.

A dois anos da escolha de quem organiza a prova e durante o Mundial do Qatar, Alejandro Domínguez defende que não se deve perder a oportunidade de celebrar os 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo, no Uruguai. Portugal e Espanha, que lideram a candidatura europeia, podem ficar com o torneio de 2034.

"Se o Mundial de 2030 for noutro lugar, vamos perder uma oportunidade histórica de festejar o centenário do Mundial. É um direito legítimo que se apresentem, mas Espanha e Portugal podem perfeitamente organizar o Mundial de 2034, por exemplo. O centenário do Mundial só vai existir uma vez", disse, no Qatar.

Portugal e Espanha já anunciaram a intenção de candidatura em 2020. O protocolo foi assinado em outubro desse ano, no estádio do Algarve e a candidatura foi anunciada em 2021, antes do Campeonato da Europa, num amigável entre as duas seleções em Madrid. Em outubro, a Ucrânia juntou-se à candidatura ibérica, mas ainda não há detalhes concretos sobre a integração logística no torneio.

A decisão sobre quem será o anfitrião do Campeonato do Mundo de 2030 será tomada dentro de dois anos, num congresso da FIFA marcado para 2024.

Além do Mundial na Península Ibérica, estarão em cima da mesa a candidatura de Marrocos e uma conjunta de quatro países sul-americanos: Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. A Arábia Saudita estará também interessada em organizar, mas ainda não há anúncio oficial.