Arsenal está de olho em João Félix?

A imprensa em Espanha avança que há mais um clube inglês na corrida por João Félix, depois de, nas últimas semanas, ter sido notícia o facto de o internacional português poder deixar o Atlético Madrid em janeiro.

Depois de Bayern Munique, PSG e o Manchester United, o jornal espanhol AS escreve este domingo que também os ingleses do Arsenal estão de olho no jogador que trocou o Benfica por Madrid.

Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado do clube espanhol, revelou há dias que a melhor solução era o avançado português deixar o Civitas Metropolitano já em janeiro.

João Félix tem contrato até 2024.

No arranque de dezembro, foi avançado que o Atlético de Madrid está disposto a transferir o jogador por uma verba em torno dos 100 milhões de euros.



Félix, de 23 anos, está há três temporadas e meia no Atlético de Madrid, que investiu 120 milhões de euros na sua contratação em 2019. O clube sabe que será difícil recuperar todo o investimento feito no jogador e está disposto a aceitar uma verba ligeiramente inferior.