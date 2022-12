Neuer parte uma perna e perde o resto da temporada

Manuel Neuer não joga mais esta época. O guarda-redes internacional alemão do Bayern de Munique partiu uma perna a esquiar.

É o próprio Neuer a dar a notícia, em publicação no Instagram, com uma fotografia numa cama de hospital. Na legenda, o guarda-redes assume que "o final do ano podia defintivamente ter corrido melhor".

"Enquanto estava a tentar arejar as ideias a esquiar, sofri uma fratura na parte inferior de uma perna. A cirurgia de ontem [sexta-feira] correu bem. Muito obrigado aos médicos! Porém, dói saber que a atual temporada terminou para mim", escreveu o guardião, de 36 anos.

Esta é a segunda grande lesão da carreira de Manuel Neuer. A primeira foi entre 2017 e 2018 e deixou-o de fora, no total (chegou a ter uma recaída), por 57 jogos, ou seja, uma temporada inteira.

Neuer tem sido titular indiscutível do Bayern e da seleção alemã. O guarda-redes estava de férias após a participação no Mundial 2022, no Qatar, em que a Alemanha foi eliminada na fase de grupos.

O Bayern de Munique perde o seu número 1. Julian Nagelsmann deverá, agora, recorrer ao veterano Sven Ulreich, de 34 anos, que tem sido o principal suplente de Neuer. Também tem no plantel os jovens Jakob Meyer, de 21 anos, que joga na equipa B, e Johannes Schenk, de 19, que tem alinhado na Youth League, a Liga dos Campeões de sub-19.