Dalic: "Eu disse para nunca nos subestimarem"

Zlatko Dalic, selecionador croata, deixou duras palavras aos críticos da seleção e avisou para "não subestimarem" a Croácia, depois de terem batido o Brasil nas grandes penalidades.

"Eu disse para nunca nos subestimarem. Orgulho, fé e patriotismo. Esta é a vitória da nova Croácia, todos deram o seu máximo, uma grande saudação aos meus 'amigos' que escrevem que não é a Croácia, agora vocês viram", disse, no final da partida.

O treinador de 56 anos, que já tinha levado a Croácia à final do Mudial 2018, deixou rasgados elogios ao trabalho feito no país para o desenvolvimento do futebol.

"Os meus jogadores não são normais. Obrigado também aos jogadores que não jogam, mas estão aqui e contribuem. Somos um país com cerca de três milhões e meio de habitantes, e pela segunda vez sob a minha liderança estamos nas semifinais, estou orgulhoso", termina.

Nas meias-finais, a Croácia vai medir forças com o vencedor do jogo entre Argentina e Países Baixos.