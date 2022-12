Vítor Pereira “muito bem encaminhado” para o Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, reafirma que a contratação do treinador Vítor Pereira está “muito bem encaminhada”.

“Acredito muito que em 2023 ele [Vítor Pereira] será o nosso comandante [treinador]. Temos alguns pontos jurídicos que requerem cuidado e vamos seguir os aconselhamentos que nos passaram”, referiu no Qatar.

Já a 28 de novembro, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tinha deixado a mesma indicação.

Vítor Pereira treinou o Corinthians na época passada no Brasileirão e terminou no quarto lugar. No final da temporada disse que só não renovava devido a problemas familiares, mas agora parece estar a caminho de um rival.