O português Ivo Vieira é o novo treinador do Cuiabá, do Brasil, substituindo António Oliveira. A contratação foi confirmada esta quinta-feira nas redes sociais.

"O Cuiabá Esporte Clube comunica a contratação do português Ivo Vieira para o comando técnico da equipe profissional de futebol. O contrato do treinador é válido até o final do Campeonato Brasileiro de 2023. Os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José, também portugueses, integram a nova comissão técnica", lê-se em comunicado.

Segundo o clube do Brasileirão, Ivo Vieira chega ao Mato Grosso “no dia 2 de janeiro, quando se apresenta no Dourado com a restante parte do staff técnico. A pré-temporada inicia-se no dia 3".