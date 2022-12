Real Madrid prepara-se para pagar ao Palmeiras 72 milhões por Endrick

O Real Madrid estará muito perto de chegar a acordo com o Palmeiras para a contratação do jovem avançado Endrick, segundo Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências

Endrick tem apenas 16 anos, mas prepara-se para ser a novo grande investimento do Real Madrid em promessas brasileiras, depois da fórmula ter resultado como Vinícius Jr e Rodrygo. Segundo a imprensa internacional, os "merengues" vão pagar cerca de 72 milhões de euros.

O ponta de lança chamou à atenção muito antes de se estrear pela equipa principal do Palmeiras, ainda nas camadas jovens do clube e da seleção brasileira.

Endrick estreou-se na equipa principal do Palmeiras esta época, lançado pelo treinador português Abel Ferreira. Em sete jogos disputados, apontou três golos no Brasileirão.

Ao que tudo indica, o Real Madrid terá vencido a corrida pela contratação do avançado de 16 anos. Barcelona, Paris Saint-Germain e Chelsea também tentaram a contratação do jogador.