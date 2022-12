PSG não vai contratar Cristiano Ronaldo

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, nega a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo no mercado de inverno.

Em declarações à Sky News, Al-Khelaifi lembra o trio atacante que está na equipa campeã de França, mas elogia CR7.

“Com os três jogadores que temos [Messi, Neymar e Mbappé], é muito difícil, mas desejo-lhe tudo de bom. Ele [Ronaldo] é fantástico e ainda é um jogador incrível”, referiu.

Já sobre o médio inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, o líder do PSG não tem dúvidas: “Toda gente o quer. Não vou esconder isso, mas respeito o jogador e o seu clube. Se quisermos contratá-lo, falaremos com o clube primeiro”.

Cristiano Ronaldo está livre depois de ter rescindido contrato com o Manchester United antes do início do Mundial do Qatar.