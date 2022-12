Luis Enrique: "Fui muito injusto com o Sarabia"

Luis Enrique, selecionador espanhol, acredita que "errou completamente" na gestão de Pablo Sarabia, antigo avançado do Sporting, no Mundial do Qatar.

Sarabia, atualmente de regresso ao Paris Saint-Germain após uma época de sucesso em Alvalade, não foi usado na fase de grupos e somou apenas um minuto frente a Marrocos. Entrou no instantes finais do prolongamento para estar presente nas grandes penalidades.

No fim da partida, que ditou a eliminação espanhola nas grandes penalidades, Luis Enrique diz que a gestão de Sarabia foi o seu grande arrependimento na prova.

"Fui muito com ele, meti-o só para os penáltis e criou duas oportunidades em dois segundos. Errei completamente na avaliação que fiz dele em todo o Mundial, é o único castigo que fica. Se fosse agora, teria dado muito mais minutos", disse.

O avançado acabou até por falhar a grande penalidade que cobrou. Sarabia é uma das figuras da seleção nos últimos anos e no Mundial 2022, com dois golos e uma assistência na caminhada até aos quartos de final.

O avançado de 30 anos esteve no Sporting na época passada, emprestado pelo PSG no negócio que viu Nuno Mendes seguir no sentido oposto. Apontou 21 golos e oito assistências.