Eden Hazard retira-se da seleção da Bélgica

Eden Hazard anunciou a sua retirada da seleção nacional da Bélgica, depois do Mundial 2022.

O extremo de 31 anos, atualmente no Real Madrid, encerra o ciclo na seleção, onde apontou 33 golos em 126 internacionalizações. Marca uma geração dourada da seleção belga, que, apesar de não ter conquistado nenhum troféu, foi durante vários anos a melhor seleção do "ranking" FIFA.

"Hoje viro uma página, obrigado pelo amor, pelo apoio incondicional e por esta felicidade compartilhada desde 2008. Decidi encerrar a minha carreira internacional e a sucessão está pronta", escreveu, nas redes sociais.

Hazard foi figura de uma "geração de ouro" do futebol belga durante os seus melhores anos de carreira. Primeiro, no Lille, e durante sete épocas no Chelsea. Deixa a seleção como o quarto jogar com mais internacionalizações, atrás de Vertonghen, com 145, Witsel, com 130, e Alderweireld, com 127, todos da mesma geração.

O avançado trocou os "blues" pelo Real Madrid em 2019/20 por 100 milhões de euros, mas nunca se conseguiu afirmar.

Hazard esteve em três fases finais de Mundiais e dois Europeus. Aos 31 anos, deixa a seleção depois da presença no Mundial do Qatar, onde disputou os três jogos da fase de grupos, dois deles como titular. A Bélgica caiu e ficou no terceiro posto, atrás de Marrocos e Croácia.

Para além de Hazard, também o selecionador Roberto Martínez deixou o comando técnico. O espanhol orientava a seleção desde 2016.