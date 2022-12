Sven-Goran Eriksson regressa na terceira divisão sueca

O treinador Sven-Goran Eriksson vai ser diretor desportivo do Karlstad, clube da terceira divisão sueca.

Eriksson, de 74 anos, estava desempregado desde que deixou a seleção das Filipinas em 2019.

É o regresso ao trabalho na Suécia depois de ter trabalhado no Degerfors e no Gotemburgo, no início da década de 80.

O técnico passou depois por vários clubes em Itália e Inglaterra, para além do Benfica em duas ocasiões.

Esteve também com as seleções de Inglaterra, México e Costa do Marfim.