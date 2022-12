Renato Paiva oficializado no Bahia

“O Esporte Clube Bahia informa que o português Renato Paiva é o novo técnico do Esquadrão. O profissional estava no futebol mexicano, assinou contrato de dois anos e tem chegada prevista para esta quarta-feira a Salvador”, refere o comunicado do clube, que está de regresso ao Brasileirão.

Renato Paiva deixou, no final de novembro, o León, do México, com quem rescindiu contrato.

Com Renato Paiva, passam a ser quatro os portugueses no Brasileirão: também há Abel Ferreira no Palmeiras, Luís Castro no Botafogo e António Oliveira no Cuiabá (pode mudar-se para o Vasco da Gama).

O número pode subir para cinco, já que Vítor Pereira está próximo do Flamengo, segundo a imprensa brasileira, após ter deixado o Corinthians.