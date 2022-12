A estrela Pelé “apresenta uma evolução progressiva no seu estado de saúde” no que diz respeito à infeção respiratória que o levou a ser internado.

Segundo o último relatório do Hospital Albert Einstein, “continua com sinais vitais estáveis, consciente e sem grandes alterações”.

O antigo jogador brasileiro, de 82 anos, está internado desde o dia 29 de novembro.

Edson Arantes do Nascimento sofre também com um cancro no cólon, detetado em setembro do ano passado.