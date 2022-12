Renato Paiva próximo de ser o novo treinador do Bahia

Renato Paiva está muito próximo de ser o novo treinador dos brasileiros do Bahia, recém-promovido à Serie A do Brasileirão. A Renascença confirma a informação inicialmente adiantada pelo "Globo Esporte".

O português, de 52 anos, vai assinar contrato de um ano, para época de 2023, sucedendo a Eduardo Barroca. Faltam apenas alguns detalhes para que o negócio, que está muito perto de acontecer, se concretize.

Renato Paiva foi escolha do City Football Group, consórcio que detém o Bahia, além de clubes como Manchester City, Palermo, Girona, New York City, Melbourne City, entre outros.

Depois de vários anos nos escalões do Benfica, Renato Paiva deixou a Luz, em 2021, para rumar aos equatorianos do Independiente del Valle. Foi campeão nacional em 2021, antes de sair, a meio da época, para o Club León, do México. No final de novembro, rescindiu contrato.

Ao que Bola Branca apurou, o treinador português alegou divergências com a direção e falta de cumprimento de promessas.

Com Renato Paiva, passam a ser quatro os portugueses no Brasileirão: também há Abel Ferreira no Palmeiras, Luís Castro no Botafogo e António Oliveira no Cuiabá (pode mudar-se para o Vasco da Gama).

O número pode subir para cinco, já que Vítor Pereira está próximo do Flamengo, segundo a imprensa brasileira, após ter deixado o Corinthians.