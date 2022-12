Pelé "não está em risco" de vida

As filhas de Pelé, Kely e Flávia Nascimento, garantem que o pai, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, não corre risco de vida.

Em entrevista à "Globo", as filhas do astro brasileiro de 82 anos explicam que o pai está a curar uma infeção respiratória depois de ter contraído Covid-19.

"Ele teve Covid-19 há três semanas, é vacinado com todas as doses, mas está frágil por causa da quimioterapia. Foi para o hospital por causa da infeção no pulmão, é sempre sério porque tem uma certa idade", disse.

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que Pelé continua “em tratamento e o estado de saúde continua estável”.

Segundo a Folha de São Paulo, o antigo jogador do Santos vai ser transferido para uma unidade de cuidados paliativos.

Em setembro do ano passado, enquanto se submetia a uma série de exames de rotina que tinha adiado por cerca de 15 meses devido à pandemia de Covid-19, os médicos diagnosticaram a Pelé um cancro do cólon, para o qual já tinha sido operado uma vez.

Desde então, tem sido submetido a tratamentos que incluíram sessões de quimioterapia e testes mensais para verificar a eficácia contra o tumor. Nos últimos anos, a saúde de Pelé também se deteriorou por outras razões, tais como problemas na sua coluna, anca e joelho, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a submeter-se a cirurgia.

O antigo jogador é considerado por muitos o melhor de sempre da história do futebol. Jogou entre 1956 e 1977, tendo passado pelo Santos e pelo New York Cosmos.

Pelé tornou-se ainda figura global com a conquista de três Campeonatos do Mundo com a seleção brasileira, em 1958, 1962 e 1970. No total, apontou 77 golos em 91 jogos disputados pela seleção brasileira.