Pelé tranquiliza adeptos. “Estou no hospital a fazer a minha visita mensal”

A estrela Pelé tranquilizou os adeptos, através das redes sociais, depois de ter sido mais uma vez internado em São Paulo.

"Amigos, estou no hospital a fazer a minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como esta. Obrigado ao Qatar por esta homenagem e a todos que me enviam boas energias!", escreveu Pelé, de 82 anos, no Instagram.

O antigo futebolista recupera de um cancro no intestino, que lhe foi detetado no ano passado.

Segundo a ESPN Brasil, Pelé tem também uma broncopneumonia.