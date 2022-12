Coreanos acreditam na passagem à próxima fase

Kim Yong-hak nasceu na Coreia do Sul e está praticamente há um ano em Portugal. No Mundial do Catar, o país que o viu crescer vai defrontar o país que o acolheu e por isso admite que vai ser um momento especial. "É um misto de sensações porque sou coreano e agora estou a viver em Portugal, por isso vai ser um jogo especial para mim", refere.

Se a equipa da Coreia do Sul é liderada por um português que conhece bem a nossa seleção então quisemos saber junto de Kim o que nos espera: "A Seleção Coreana gosta de construir e dominar o jogo. Gosta de estar com a bola. Por isso se Portugal pressionar alto logo na saída de bola da Coreia pode-nos dificultar a vida".

A seleção coreana tem um toque português desde a chegada de Paulo Bento em 2018 e o avançado do Portimonense admite apreciar o trabalho do técnico. "Nunca estive pessoalmente com ele, mas gosto muito da filosofia de jogo que ele está a implementar na equipa e a imagem que dá à nossa seleção", afirma.

Kim tem sido opção nos sub-23 do Portimonense, mas esta época já foi chamado por Paulo Sérgio para os jogos da Taça da Liga. Diz que já percebe alguns termos futebolísticos em português, mas admite que no início a adaptação foi difícil. "No início não foi fácil porque cheguei a um país e uma cultura totalmente diferentes. Tive alguns problemas de adaptação e não fiz amigos. A vida pessoal podia-se tornar chata, mas já estou bem adaptado e gosto muito de estar cá", garante.

Falando pouco português e inglês esta conversa só foi possível com a ajuda de Yoonkyu Lee que intermediou a conversa a partir da Coreia do Sul. Ele que viveu 2 anos no Brasil e estagiou 6 meses no Benfica, mas mais recentemente trabalhou 3 anos com Paulo Bento enquanto team manager e tradutor da Seleção Coreana. "Foi uma experiência muito boa para mim porque o Paulo Bento é um grande profissional. Tem uma filosofia que acredita muito e nunca desiste dela", recorda.

Para a Coreia do Sul avançar no Mundial não basta derrotar a nossa seleção e mesmo com as contas complicadas os dois coreanos acreditam na passagem à próxima fase.