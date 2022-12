Lukaku destrói acrílico do banco de suplentes da Bélgica

Romelu Lukaku não conteve a frustração, no final do Bélgica 0-0 Croácia, que ditou a eliminação dos "diabos vermelhos" do Mundial 2022.

O avançado do Inter de Milão, que chegara lesionado ao Campeonato do Mundo, teve papel preponderante e infeliz no resultado, ao falhar quatro grandes oportunidades de golo nos 45 minutos que disputou.

Lukaku não acertou uma única vez na baliza, mas deu para afinar a pontaria para o final da partida: após o apito do árbitro, chegou ao banco de suplentes da Bélgica e destruiu o acrílico lateral com um soco.

Momentos antes, ainda dentro das quatro linhas, o ponta de lança esvaíra-se em lágrimas, ciente dos golos que falhara, e teve de ser consolado por Thierry Henry, treinador adjunto de Roberto Martínez.

O selecionador da Bélgica anunciou o adeus ao cargo em declarações após o final do encontro. Martínez salientou que a decisão já estava tomada e que sairia mesmo que tivesse sido campeão do mundo.

Veja o vídeo: