Atlético de Madrid quer 100 milhões de euros por João Félix

O Atlético de Madrid está disposto a transferir João Félix neste mercado de transferências por uma verba em torno dos 100 milhões de euros.

Segundo o jornal "AS", o agente Jorge Mendes e o clube "colchonero" discutiram a possível saída do internacional português, que está atualmente no Qatar a disputar o Campeonato do Mundo.

Félix, de 23 anos, está há três temporadas e meia no Atlético de Madrid, que investiu 120 milhões de euros na sua contratação em 2019. O clube sabe que será difícil recuperar todo o investimento feito no jogador e está disposto a aceitar uma verba ligeiramente inferior.

O avançado leva quatro golos e três assistências em 18 jogos esta temporada, mas foi titular em apenas cinco jogos do campeonato espanhol.

Paris Saint-Germain e Manchester United têm sido os clubes associados ao interesse de contratar o jovem avançado.