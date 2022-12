Alemanha fora do Mundial 2022. Apuram-se Espanha e Japão

A Alemanha cai na fase de grupos do Mundial 2022, mesmo derrotando a Costa Rica, também eliminada, por 4-2, esta quinta-feira. O Japão venceu a Espanha, por 2-1, e as duas seleções seguiram para os oitavos de final. Os asiáticos, que bateram as duas equipas europeias, vencem o grupo E.

No Estádio Al Bayt, a Alemanha abriu o marcador frente à Costa Rica logo aos dez minutos, por intermédio de Serge Gnabry.

Foi no minuto seguinte que, no Estádio Internacional Khalifa, a Espanha se adiantou diante do Japão. Jogada de insistência, cruzamento adiantado e Álvaro Morata apareceu na cara do guarda-redes a cabecear picado para o fundo das redes.

Ao intervalo de ambos os jogos, Espanha e Alemanha estavam virtualmente apuradas, com os espanhóis no primeiro lugar.

45 minutos, dois jogos, três reviravoltas

No entanto, o Japão entrou com tudo na segunda parte e, logo aos 48 minutos, Ritsu Doan aproveitou uma má saída de bola da Espanha para disparar desde a entrada da área e fazer o empate. Unai Simón ainda tocou na bola, mas o remate era muito forte e não deu hipótese.

Três minutos depois, a reviravolta: depois de um cruzamento da esquerda, Kaoru Mitoma impediu que a bola saísse pela linha de fundo e cruzou rasteiro para o centro, onde surgiu Ao Tanaka a encostar. O golo foi, inicialmente, anulado, por parecer que a bola tinha mesmo saído das quatro linhas, contudo, após análise do videoárbitro, confirmou-se que não o tinha feito na totalidade.

Volte-face "express" que apurava o Japão e eliminava a Alemanha. A Espanha, ainda dentro do Mundial, estava dependente do outro jogo.