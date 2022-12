Adepto italiano que invadiu o campo no Portugal-Uruguai foi deportado do Qatar

View this post on Instagram

"Escolhi o melhor cenário para enviar as mensagens. Quando me prenderam, o Infantino [presidente da FIFA], desceu e perguntou-me: 'porquê, porquê, porquê?'. Ele lembra-se de mim das outras invasões de campo em Mundiais (uma em 2010 e outra em 2014). Eu respondi: 'porque jogamos ao polícia e ao ladrão. Sou eu contra cinco mil'", afiançou Mario Ferri.

Na segunda parte do jogo que terminou com o triunfo de Portugal por 2-0, no Estádio Lusail, o ativista irrompeu pelo relvado com uma tripla mensagem: “Salvem a Ucrânia”, “Respeitem as mulheres iranianas” e uma bandeira multicolorida, em sinal de apoio à comunidade LGBTQIA+.

“A FIFA baniu as braçadeiras de capitão arco-íris e as bandeiras pelos direitos humanos das bancadas. Bloqueou toda a gente, mas não a mim, qual Robin dos Bosques”, regozijou-se o italiano, na sua conta de Instagram.



Ferri não é um novato nestas ações. Entre outras, no Mundial 2014, no Brasil, invadiu o campo durante a partida entre a Bélgica e os Estados Unidos da América, com duas mensagens escritas na t-shirt de Super-Homem: “Salvem as crianças das favelas” e “Ciro vive”, esta em homenagem ao adepto do Nápoles Ciro Esposito, que morreu baleado antes de um jogo.