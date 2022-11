Tunísia derrota França, mas é a Austrália que segue em frente

A Austrália conquistou a última vaga para o grupo D nos oitavos de final do Mundial 2022, esta quarta-feira, ao derrotar a Dinamarca, por 1-0. A Tunísia, que também estava na luta, fica sem prémio, mesmo depois de ter vencido frente à já apurada França pela primeira vez na história.

Austrália, Tunísia e Dinamarca disputavam a segunda vaga na fase seguinte do Campeonato do Mundo. No Estádio Cidade da Educação, os tunisinos, que não dependiam só de si, fizeram o seu trabalho: derrotaram os vigentes campeões do mundo, por 1-0, com um golo de Wahbi Khazri, aos 58 minutos, após jogada individual pelo meio. No último de nove minutos de descontos, Antoine Griezmann fez o empate, contudo, o golo foi anulado após análise das imagens no relvado, por fora de jogo.

Nessa altura, porém, a Tunísia lutava apenas pela vitória histórica, dado que já estava eliminada. Isto porque, no Estádio Al Janoub, já tinha soado o apito final no Austrália 1-0 Dinamarca, que apurou os "socceroos" para os "oitavos". Já os semifinalistas do Euro 2020 caem com estrondo, no último lugar do grupo, quando eram a segunda equipa mais cotada.

Foi à hora de jogo que as contas ficaram feitas. Num contra-ataque após bola parada, Riley McGree lançou a desmarcação de Mathew Leckie, que se desenvencilhou de dois defesas e, na área, rematou cruzado que levou a Austrália para lá da fase de grupos pela segunda vez na história.

(em atualização)