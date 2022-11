Rafael Leão renova com o Milan? "Antes do Mundial tive uma conversa positiva com o Maldini"

Rafael Leão está mais próximo de renovar contrato com o AC Milan. O internacional português, atualmente no Qatar a disputar o Campeonato do Mundo com a seleção nacional, é uma das figuras do clube italiano, mas o atual vínculo expira em um ano e meio, em junho de 2024.

O processo de renovação tem sido ainda dificultado devido ao processo de Rafael Leão com o Sporting, que remonta a 2018, quando o avançado rescindiu com o clube, na sequência do ataque em Alcochete, mas foi condenado a pagar cerca de 20 milhões de euros ao clube (16,5 mais juros).

"Estou feliz e orgulhoso, mas agora quero manter o foco no Mundial, quando voltar falarei com o Milan. Se quero assinar? Antes de vir para a seleção tive uma conversa com o Maldini e foi positiva, portanto quando voltar vamos ter mais uma boa conversa", disse à "Gazzetta dello Sport".

Leão foi eleito, na segunda-feira, o 14.º jogador do mundo para a revista "France Football", que atribui a Bola de Ouro. Foi o melhor português na votação, à frente de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo.

Rafael Leão venceu o prémio de melhor jogador da última edição da Liga italiana, que venceu com o Milan. Tem sido associado ao interesse de grandes clubes europeus, como Real Madrid e Chelsea, que estariam dispostos a oferecer mais de 100 milhões de euros para o contratar.

Contratado ao Lille em 2019/20, por 30 milhões de euros, Rafael Leão assumiu-se como principal estrela do AC Milan na temporada passada, com 14 golos e 12 assistências em 42 jogos e papel decisivo na conquista da Serie A. Esta época, leva sete golos e seis assistências em 20 jogos.