Gareth Bale: "Vou continuar enquanto puder e enquanto me quiserem"

Gareth Bale, recordista de internacionalizações e golos pelo País de Gales, garantiu, esta terça-feira, que vai continuar na seleção britânica enquanto puder e o quiserem, e aponta as atenções para o Euro 2024.

Os galeses foram eliminados do Mundial 2022, após derrota, por 3-0, com a Inglaterra, encontro em que Bale foi substituído ao intervalo. O Mundial do Qatar era apontado como a despedida do capitão dos dragões vermelhos, após 111 jogos e 40 golos pelo seu país.

“Vou continuar enquanto puder e enquanto me quiserem. É um momento difícil, mas isto não fica por aqui. Em março, começa a fase de qualificação para o próximo Europeu e espero lá estar”, afirmou Bale, no final do jogo.

Na primeira presença em Mundiais desde 1958 (em que os galeses alcançaram os quartos de final na Suécia), a segunda no total, Bale assumiu que a equipa ambicionava chegar mais longe na competição, mas que, ao mesmo tempo, devia estar “orgulhosa” pela presença no Qatar.



“Temos de nos lembrar que há muito tempo que o País de Gales não disputava um Campeonato do Mundo. Não atingimos as nossas expectativas, mas ganhámos muita experiência. Temos que nos beliscar para perceber que acabámos de competir num Mundial. Temos que estar orgulhosos disso. Temos de sair do balneário que cabeça erguida e sem quaisquer arrependimentos”, frisou.

Gales somou apenas um ponto no Grupo B, graças ao empate (1-1) na estreia com os Estados Unidos, e Bale registou o seu primeiro golo de sempre na competição.

Com uma carreira que tem sido marcada nos últimos anos por vários problemas físicos, tanto no Real Madrid como agora no LAFC, da Liga norte-americana, o Mundial 2022 era apontado como a despedida de Bale do País de Gales e alguma imprensa desportiva britânica avançou mesmo que o extremo iria colocar um ponto final na carreira, aos 33 anos.

Além dos recordes pelo País do Gales, e do terceiro lugar alcançado no Euro 2016, eliminado por Portugal nas meias-finais, Bale tem no seu currículo cinco Liga dos Campeões. Na sua primeira temporada na MLS, mesmo jogando pouco, o galês sagrou-se campeão e foi decisivo na conquista do título pelo LAFC.