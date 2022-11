Argentina e Polónia nos oitavos de final. Sonho do México esfuma-se nos descontos

Argentina e Polónia carimbaram, esta quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022. Ficam para trás o México e Arábia Saudita, as outras duas equipas do grupo C.

Num grupo em que as quatro equipas chegavam à última jornada com possibilidade de passar, as contas só ficaram feitas no último suspiro.

No Estádio 974, a Argentina derrotou a Polónia, por 2-0, com golos de Alexis Mac Allister, aos 46 minutos, e Julián Álvarez, aos 67. Ainda assim, os europeus conseguiram o apuramento, que ficou em sério risco ao minuto 93, quando Tagliafico apareceu na cara de Szczesny. O lateral argentino picou a bola sobre o guarda-redes, que ainda desviou a bola, mas esta não perdeu o rumo da baliza. Quase na linha de golo, porém, Jakub Kiwior evitou, de cabeça, o golo que teria tramado a Polónia.

Quando soou o apito final no Argentina 2-0 Polónia, ainda as contas finais estavam em aberto. Nesse momento, os polacos estavam empatados com o México em pontos e golos e apuravam-se virtualmente com base na disciplina: tinham menos dois cartões amarelos.

Isto porque, em Lusail, o México vencia a Arábia Saudita por 2-0, com golos de Henry Martin, aos 47 minutos, e Luis Chávez, aos 52. Contudo, aos cinco minutos de descontos, Salem Al Dawsari fez o 2-1 para os sauditas e esfumou o sonho dos mexicanos, que teriam tido de marcar dois golos nos três minutos que restavam do tempo de compensação.

Feitas as contas, a Argentina termina o grupo C no primeiro lugar, com seis pontos, e a Polónia em segundo, com quatro. México, com quatro pontos, e Arábia Saudita, com três, dizem adeus ao Mundial 2022.

Os argentinos vão defrontar, a 3 de dezembro, nos oitavos de final, a Austrália, segunda classificada do grupo D. Os polacos terão pela frente, no dia 4, a França, vigente campeã e que venceu o mesmo grupo.