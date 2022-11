Países Baixos e Senegal apuram-se para os oitavos de final

Países Baixos e Senegal são as seleções do grupo A do Mundial 2022 apuradas para os oitavos de final.

A equipa europeia, a quem bastava empatar para seguir em frente, derrotou o já eliminado Qatar, por 2-0, na última jornada, esta terça-feira. Marcaram Cody Gakpo, aos 26 minutos, e Frenkie de Jong, aos 49.

À mesma hora, o Senegal derrotou o Equador, por 2-1. Os sul-americanos também chegavam à última jornada a um empate dos "oitavos", no entanto, acabaram eliminados.

O Senegal abriu o marcador aos 44 minutos, de grande penalidade, convertida por Ismaila Sarr. Ao minuto 67, Moisés Caicedo restabeleceu a igualdade, porém, três minutos depois, Kalidou Koulibaly deu o apuramento aos africanos.

Os Países Baixos terminam a fase de grupos no primeiro lugar, pelo que defrontarão o segundo classificado do grupo B - Inglaterra, Irão, Estados Unidos ou País de Gales. O Senegal terá pela frente o vencedor do grupo.