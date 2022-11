Irão-EUA. Um embate político que vale mais do que uma passagem aos oitavos

A resposta de Queiroz chegou pelas redes sociais e, mais tarde, na conferência de imprensa do Irão no dia seguinte. “Mesmo não me conhecendo pessoalmente, questiona o meu caráter com um típico julgamento preconceituoso de superioridade. Não importa o quanto eu posso respeitar o que você fez dentro do campo, esses comentários sobre a cultura iraniana, a seleção iraniana e os meus jogadores são uma vergonha para o futebol. Ninguém pode ferir a nossa integridade se não estiver ao nosso nível, é claro”, escreveu.

“Faz parte da cultura deles, da forma como jogam. O Carlos [Queiroz] encaixa muito bem nesta seleção e na sua cultura. Não é uma coincidência, é tudo de propósito. Faz parte da cultura deles, é assim que jogam. Andam a ‘trabalhar’ o árbitro. Basta olhar para o banco, a forma como saltavam em cima do assistente e do quarto árbitro”, disse em comentário na BBC.

Antes do jogo propriamente dito, a batalha começou nas conferências de imprensa e fora delas. Primeiro, o antigo internacional alemão e antigo selecionador dos Estados Unidos Jurgen Klinsmann, disse não ter ficado impressionado com a vitória do Irão sobre o País de Gales (2-0) e deixou farpas ao selecionador português Carlos Queiroz.

EUA e Irão defrontam-se esta terça-feira num jogo em que cada seleção depende de si para chegar aos oitavos de final do Mundial de 2022. Rivais diplomáticos há mais de 40 anos, só se encontraram em campo por uma vez - os iranianos levaram a melhor, mas ambas acabaram eliminadas. Desta vez, para além do histórico político, o embate está carregado de polémicas paralelas.

A troca de provocações continuou na conferência de imprensa dos EUA, com o meio de comunicação estatal do Irão perguntou ao capitão norte-americano, Tyler Adams, se se sentia confortável a representar um país com tanta discriminação dentro das suas próprias fronteiras e que discrimina afro-americanos, mencionando o movimento Black Lives Matter.

Esta segunda-feira, Carlos Queiroz foi recebido com aplausos pela comunicação social do Irão, depois de sublinhado a importância do futebol no país.

“Há discriminação em todo o lado a que vás. Uma coisa que aprendi nos últimos anos por viver no estrangeiro e por ter de me enquadrar em diferentes culturas é que nos EUA continuamos a fazer progressos todos os dias. Cresci numa família branca com herança afro-americana e por isso vivi e pude encaixar em diferentes culturas. Nem todos temos essa facilidade e acredito que a educação é muito importante nesse aspecto, tal como me educaste com a pronúncia correta do nome do teu país”, disse o jogador ao jornalista, após uma chamada de atenção acerca da pronúncia de “Irão”.



A batalha nas redes sociais

Outra das polémicas entre EUA e País de Gales aconteceu após os norte-americanos terem publicado no Twitter, Instagram e Facebook uma imagem do grupo do Mundial em que a bandeira iraniana surge sem o símbolo da República Islâmica, com meios de comunicação do Irão a pedirem a exclusão dos EUA da prova do Qatar.

Sobre a imagem publicada no sábado passado, a federação norte-americana de futebol esclareceu à CNN que pretendia mudar a bandeira oficial do país durante 24 horas para “demonstrar apoio às mulheres no Irão que lutam por direitos humanos básicos” e que a mudança “foi um caso único”.

Em reação, a agência noticiosa estatal do Irão, a Tasnim, referiu que a publicação de uma “imagem distorcida da bandeira” deve ser considerada uma violação das regras da FIFA com uma punição de 10 jogos de suspensão, o que levaria à exclusão dos EUA do Mundial do Qatar.