Irão de Carlos Queiroz perde e diz adeus ao Mundial 2022

O Irão, orientado pelo português Carlos Queiroz, foi eliminado do Mundial 2022, esta terça-feira, ao perder, por 1-0, diante dos Estados Unidos, na última jornada do grupo B. Passam aos oitavos de final EUA e Inglaterra.

Bastava aos iranianos empatar para passar aos oitavos de final e foi por aí que passou a estratégia inicial de Queiroz. O Irão entregou a bola aos EUA e tentou explorar as transições, contudo, poucas vezes conseguia chegar com perigo à área contrária.

Os norte-americanos foram sempre mais perigosos e, aos 38 minutos, tiveram prémio. Quase desde a linha do meio-campo, Weston McKennie, um dos mais esclarecidos, lançou a desmarcação de Sergiño Dest na direita da área. O lateral-direito cabeceou para o meio, onde apareceu Christian Pulisic a empurrar para o golo.

O Irão só acordou perto do final, contudo, já era demasiado tarde. Ao oitavo e penúltimo minuto de descontos, Mehdi Taremi conseguiu bater o guarda-redes, porém, o recém-entrado central Walker Zimmerman cortou a bola praticamente em cima da linha de golo e selou o apuramento dos Estados Unidos.

Acompanha-os a Inglaterra, que derrotou o País de Gales por 3-0 e garantiu, ainda, o primeiro lugar do grupo. Marcus Rashford bisou, aos 50 e 68 minutos. Phil Foden apontou, ao minuto 51, o outro golo inglês, num duelo entre nações do Reino Unido.

A Inglaterra passa o grupo no primeiro lugar, com cinco pontos, e vai defrontar o Senegal, segundo classificado do grupo A, nos oitavos de final. Os EUA, que ficam em segundo, com cinco pontos, terão pela frente os Países Baixos, que venceram o grupo do anfitrião.