Bayern de Munique descarta novamente a contratação de Ronaldo

Tal como no último verão, o Bayern de Munique volta a distanciar-se da possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo.

A confirmação foi dada por Oliver Kahn, atual presidente dos bávaros, em entrevista à "Sky Sport" alemã.

"Posso descartar uma possível contratação do Ronaldo. Consideramos a possibilidade, todos amamos o Ronaldo, mas temos uma ideia clara e uma filosofia definida de como queremos reforçar a nossa equipa", disse.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, é atualmente um jogador livre no mercado de transferências, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United, na sequência de uma polémica entrevista em que disse disse sentir-se "traído" pelo clube.

O português tinha contrato com o Manchester United até ao final da época, com mais uma temporada de opção. Atualmente, encontra-se no Qatar, com a seleção portuguesa, para a participação no Mundial.