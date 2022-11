Sérvia e Camarões empatam a três golos em jogo de loucos

Sérvia e Camarões mantêm o sonho do apuramento vivo depois de empatarem, por 3-3, em jogo da segunda jornada do grupo G do Mundial 2022, esta segunda-feira. Foi um dos jogos mais disputados no Qatar.

O primeiro golo surgiu aos 29 minutos de jogo. Pontapé de canto à esquerda, houve um desvio ao meio e Jean-Charles Castelletto apareceu ao segundo poste a colocar os Camarões em vantagem no marcador.

Os Camarões estavam por cima e a Sérvia parecia estar a precisar do intervalo para arejar as ideias, porém, em três minutos, tudo mudou. Ao minuto 45+1, após um livre batido na esquerda, Strahinja Pavlovic fugiu à marcação e cabeceou para o empate. Dois minutos depois, após roubo de bola em zona adiantada, a bola chegou ao ex-Benfica Andrija Zivkovic, que encontrou Sergej Milinkovic-Savic à entrada da área. Este consumou a reviravolta sérvia com um remate rasteiro forte e colocado.

A Sérvia entrou na segunda parte com tudo e, aos 53 minutos, desenhou uma grande jogada coletiva que deixou Zivkovic frente a frente com o guarda-redes. O extremo simulou e encontrou Aleksandar Mitrovic sozinho, no coração da área, e com a baliza à mercê. O avançado do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, só teve de encostar.