Ronaldo "Fenómeno" publica carta aberta de apoio a Neymar

"Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, admira-te e ama-te [Neymar]. O teu talento, aliás, levou-te tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado onde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como tu, com uma história como a tua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse?", questiona o antigo internacional brasileiro.

Neymar tem estado no olho do furacão, no Brasil, por apoiar Jair Bolsonaro , ex-presidente e candidato derrotado nas eleições de outubro. Em carta aberta publicada nas redes sociais, o "Fenómeno" elogia Neymar e diz que "é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio".

Ronaldo Nazário publicou uma carta aberta de apoio a Neymar, em que aponta o dedo aos brasileiros que celebraram a lesão que coloca em risco a sua participação no resto da fase de grupos do Mundial 2022.

Ronaldo condena a "violência verbal" dos que celebraram a lesão de Neymar, atribui as críticas à inveja e deseja que o avançado do PSG regresse à ação "mais forte", "mais esperto" e "com mais fome de golo".

"Não te esqueças nem por um segundo do caminho percorrido que fez de ti um ídolo do futebol mundial. O Brasil ama-te! A torcida de verdade - a que torce a favor - precisa dos teus golos, dribles, ousadia e alegria! Não exaltes os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Vais dar a volta por cima, Neymar! E que todo o ódio vire combustível", atira o campeão do mundo em 1994 e 2002.

Neymar lesionou-se no jogo de estreia do Brasil no Mundial do Qatar, frente à Sérvia. É certo que falha o jogo com a Suíça e também está em risco para a última jornada da fase de grupos, diante dos Camarões.