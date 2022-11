Mundial. Onana suspenso pela seleção dos Camarões

André Onana foi oficialmente suspenso pela Federação dos Camarões devido a um desentendimento com o selecionador.

O guarda-redes do Inter de Milão ficou fora do jogo frente à Sérvia e nem sequer figurou na ficha de jogo. De acordo com a imprensa internacional, em causa está um desentendimento com o selecionador Rigobert Song. Em comunicado, a Federação apoia o treinador.

"Por decisão do selecionador, o jogador André Onana foi temporariamente suspenso do grupo por motivos disciplinares. A Federação reitera apoio ao treinador, que implementa a nossa filosofia de disciplina, solidariedade e coesão na seleção", pode ler-se na nota.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o selecionador dos Camarões, Rigobert Song, e Onana tiveram uma discussão "tensa" sobre o estilo do guarda-redes. O treinador insiste num estilo mais "tradicional", o que contrasta com a tendência do guardião do Inter de Milão, de 26 anos, de sair da sua zona e servir de distribuidor de jogo.



Onana terá dito que não tinha qualquer intenção de mudar o seu estilo, o que terá irritado Song, que o excluiu dos trabalhos da seleção.

A imprensa internacional garante que Onana deixou o estágio da seleção, mas o comunicado não confirma se Onana poderá, ou não, voltar a jogar neste Campeonato do Mundo.

Sem Onana, Camarões e Sérvia empataram, esta manhã, a três golos.