Expulso. Paulo Bento fora do banco contra Portugal

O selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, foi expulso na partida contra o Gana e falha o jogo contra Portugal no Mundial do Qatar.

O técnico luso criticou o final antecipado do encontro junto do árbitro Anthony Taylor e acabou por ver o cartão vermelho direto.

Assim, na próxima sexta-feira, Bento não vai estar a comandar do banco a sua Seleção contra a equipa das quinas.

A partida decisiva da terceira jornada do Grupo H está marcada para sexta-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 15h00.

