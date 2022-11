Coreia do Sul de Paulo Bento perde com o Gana e complica contas do apuramento

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, complicou as contas do apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, esta segunda-feira, ao perder diante do Gana, por 3-2.

Os primeiros 20 minutos foram todos da Coreia, apesar de o primeiro remate enquadrado com a baliza no Mundial tardar em chegar. Porém, ao minuto 25, na sequência de um livre indireto, Mohammed Salisu aproveitou a confusão na área adversária para adiantar o Gana.

A Coreia do Sul acusou o golo contra a corrente do jogo e o Gana assumiu o controlo. Aos 34 minutos, novo cruzamento para a área da Coreia e Mohammed Kudus apareceu solto a cabecear para o 2-0.

Ao intervalo, o resultado parecia feito, contudo, Paulo Bento tinha outras ideias. Lançou Kang-in no jogo aos 58 minutos e, um minuto depois, o médio do Maiorca cruzou da esquerda para Gue-sung Cho, que cabeceou de forma acrobática para reduzir a desvantagem sul-coreana.

Três minutos passados, Kim Jin-su resgatou uma bola que ia perder-se pela linha de fundo e conseguiu cruzá-la para o segundo poste, onde surgiu, de novo, o gigante Cho a ganhar nas alturas e a fazer o empate.

Ao minuto 68, balde de água gelada para a Coreia do Sul. Mais um lance pela esquerda - todos os golos surgiram pelos respetivos corredores esquerdos das duas seleções -, com o ex-Vitória de Guimarães a ganhar a linha de fundo e a cruzar rasteiro e atrasado. Em posição frontal, Iñaki Williams falhou o remate, mas o toque desviou a bola para a direita, para Kudus, que rematou de primeira e deu a vitória ao Gana.



Os ganeses passam a somar três pontos, os mesmos de Portugal (que ainda não jogou), contra um de Uruguai (também com menos um jogo) e Coreia do Sul. Tudo se decide na última jornada, na sexta-feira.